Вывод американских войск из Сирии может произойти в любое время - Лаврентьев

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут вывести свои войска из Сирии в любой момент. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Я думаю, что вывод американских войск из Сирии может произойти в любое время", - сказал он.