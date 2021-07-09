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Вывод американских войск из Сирии может произойти в любое время - Лаврентьев

15:12 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут вывести свои войска из Сирии в любой момент. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Я думаю, что вывод американских войск из Сирии может произойти в любое время", - сказал он.

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