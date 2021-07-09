Мужчина с ножом напал на прохожих в Екатеринбурге, пострадали двое
16:00 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека пострадали в Екатеринбурге около станции метро "Чкаловская" после нападения мужчины с ножом. Один из пострадавших - рабочий строительного объекта, расположенного неподалеку, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"9 июля около 11.00 (09:00 мск) майор полиции из отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Екатеринбургу по служебной необходимости находился на станции метро "Чкаловская", полицейский был в форменной одежде и вооружен. К нему обратились за помощью несколько человек, сообщив, что неподалеку находится гражданин с неадекватным поведением и ножом в руках. Он причинил ранение одному из обратившихся к полицейскому граждан. Кроме того, от нападавшего на людей мужчины также пострадал рабочий строительного объекта, расположенного рядом с метро, который был избит", - сказал он.
Мужчина был обезоружен и задержан, затем его передали прибывшему наряду ППС территориального ОВД. Пострадавшим была вызвана бригада скорой медицинской помощи, они доставлены в медучреждение. По словам Горелых, их жизни ничего не угрожает.
Личность нападавшего сотрудниками полиции уже установлена. Мужчина зарегистрирован в Москве, но проживает в общежитии Екатеринбурга, ранее не судим, "из-за такого неадекватного, а порой и опасного поведения состоит на учете в соответствующей клинике".
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