Кремль не против выбора иностранного тренера для футбольной сборной РФ - Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается в выбор нового тренера национальной сборной по футболу, но не возражает, если будет приглашен иностранный специалист, так как главное, чтобы российская команда показывала хорошую игру.

"Да нет, главное, чтобы сборная у нас играла", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле какие-то противопоказания к тому, чтобы пригласить зарубежного тренера. Пресс-секретарь президента при этом подчеркнул, что выбор должны сделать "футбольные спортивные власти".