Кремль не против выбора иностранного тренера для футбольной сборной РФ - Песков
16:12 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается в выбор нового тренера национальной сборной по футболу, но не возражает, если будет приглашен иностранный специалист, так как главное, чтобы российская команда показывала хорошую игру.
"Да нет, главное, чтобы сборная у нас играла", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле какие-то противопоказания к тому, чтобы пригласить зарубежного тренера. Пресс-секретарь президента при этом подчеркнул, что выбор должны сделать "футбольные спортивные власти".
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