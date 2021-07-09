В Великобритании отказались выплачивать ЕС 47,5 млрд евро за выход из состава сообщества
16:32 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании не согласны с подсчетами Евросоюза, согласно которым Лондон должен выплатить Брюсселю 47,5 млрд евро (56,2 млрд долларов) за выход из состава сообщества. Об этом в пятницу заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.
"Мы не признаем эту сумму. Это оценки Евросоюза, которые они произвели для своих внутренних отчетных целей. Например, в них не отражена информация о средствах, которые ЕС должен вернуть Великобритании, что приведет к снижению выплачиваемой нами суммы", - отметил представитель главы правительства Соединенного Королевства, слова которого приводит агентство Пи-эй.
Он добавил, что британские данные по этому вопросу в скором времени будут обнародованы в парламенте, однако сумма, подлежащая выплате за выход из состава ЕС, по- прежнему оценивается британскими властями в 35-39 млрд фунтов (48-54 млрд долларов), как и несколько лет назад. На вопрос о том, откажется ли Лондон выполнять финансовые требования Евросоюза, в офисе на Даунинг-стрит, 10 подчеркнули, что не согласны с обозначенной Брюсселем суммой, которая примерно на 2 млрд фунтов превышает оценки королевства.
В четверг ирландский телеканал Ар-ти-и со ссылкой на предварительный отчет о консолидированном бюджете ЕС за 2020 год проинформировал, что в Евросоюзе потребуют от Великобритании заплатить 47,5 млрд евро за Brexit. В нем отмечается, что обязательства Соединенного Королевства выплатить определенную сумму Евросоюзу в результате выхода из сообщества содержатся в статьях 140 и 143 итогового соглашения.
В них говорится, что Лондон обязуется вернуть Евросоюзу часть средств, выделенных Великобритании из бюджета сообщества для реализации совместных проектов и программ, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не были доведены до конечного результата. Кроме того, Соединенное Королевство в подписанном соглашении взяло на себя обязательство по страховым и пенсионным выплатам чиновникам ЕС.
Теперь эту сумму должна утвердить в ноябре Европейская счетная палата. По словам представителя Ирландии в этом институте Евросоюза Тони Мерфи, сумма вряд ли изменится. Как указал телеканал, первый транш в размере 6,8 млрд евро Лондон обязался направить ЕС в следующем году. В общей сложности, согласно договору о Brexit, выплаты будут разбиты на несколько десятилетий.
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