Марина Литвинович подала жалобу в ЦИК из-за контактов Сергея Лаврова с «Талибаном»
17:00 09.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Правозащитник Марина Литвинович подала жалобу в ЦИК из-за контактов Сергея Лаврова с «Талибаном» (организация признана в России террористической). В интервью радиостанции «Эхо Москвы» она сказала, что просит не регистрировать из-за этого список «Единой России» на выборах в Госдуму, в котором есть глава МИДа. Литвинович добавила, что в случае регистрации списка «Единой России» она готова обжаловать это решение в суде.
Комментариев по этому поводу со стороны самого Сергея Лаврова и партии пока нет. Стоит отметить, что в Министерстве иностранных дел не называют «Талибан» «Талибаном», а лишь говорят о движении талибов, не упоминая при этом, что речь идет о запрещенной в России террористической организации. В Кремле сегодня подчеркнули, что контакты с талибами необходимы на фоне напряженного развития ситуации в Афганистане.
Из страны сегодня поступают сообщения о том, что талибы захватили два ключевых города на границах с Ираном и Туркменистаном, а также вошли в Кандагар, второй по величине город республики. В российском МИДе после переговоров с представителями запрещенной в России террористической организации сказали, что получили от нее гарантии безопасности дипмиссий в Афганистане.
Руководитель центра изучения афганской политики Андрей Серенко сказал «Эху», что в обещания талибов верится пока слабо. Серенко добавил, что вторжение в страны Центральной Азии пока невыгодно талибам, так как они озабочены борьбой за власть внутри Афганистана, но делегация, приехавшая в Москву не в состоянии проконтролировать ситуацию на поле боя.
Новости
- 18:07 09.07.2021
- Общественники и эксперты внесли свои предложения в Народную программу «Единой России» для поддержки семей с детьми
- 18:00 09.07.2021
- Минторг США добавил в свой черный список шесть физических и юридических лиц из РФ
- 17:37 09.07.2021
- На Cyber Polygon 2021 Герман Греф и Стив Возняк обсудили, как обеспечить устойчивую и безопасную эволюцию экосистем
- 17:32 09.07.2021
- Более четверти россиян не одобряют признание структур Навального экстремистскими - СМИ
- 17:12 09.07.2021
- Московская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет - Рособрнадзор
- 16:32 09.07.2021
- В Великобритании отказались выплачивать ЕС 47,5 млрд евро за выход из состава сообщества
- 16:12 09.07.2021
- Кремль не против выбора иностранного тренера для футбольной сборной РФ - Песков
- 16:10 09.07.2021
- Михаил Мишустин, Герман Греф и Клаус Шваб обратились к участникам Cyber Polygon 2021
- 16:00 09.07.2021
- Мужчина с ножом напал на прохожих в Екатеринбурге, пострадали двое
- 15:32 09.07.2021
- На Кубани разрешили принимать на курортах туристов, готовых привиться по прибытии в регион
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать