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Марина Литвинович подала жалобу в ЦИК из-за контактов Сергея Лаврова с «Талибаном»

17:00 09.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Правозащитник Марина Литвинович подала жалобу в ЦИК из-за контактов Сергея Лаврова с «Талибаном» (организация признана в России террористической). В интервью радиостанции «Эхо Москвы» она сказала, что просит не регистрировать из-за этого список «Единой России» на выборах в Госдуму, в котором есть глава МИДа. Литвинович добавила, что в случае регистрации списка «Единой России» она готова обжаловать это решение в суде.

Комментариев по этому поводу со стороны самого Сергея Лаврова и партии пока нет. Стоит отметить, что в Министерстве иностранных дел не называют «Талибан» «Талибаном», а лишь говорят о движении талибов, не упоминая при этом, что речь идет о запрещенной в России террористической организации. В Кремле сегодня подчеркнули, что контакты с талибами необходимы на фоне напряженного развития ситуации в Афганистане.

Из страны сегодня поступают сообщения о том, что талибы захватили два ключевых города на границах с Ираном и Туркменистаном, а также вошли в Кандагар, второй по величине город республики. В российском МИДе после переговоров с представителями запрещенной в России террористической организации сказали, что получили от нее гарантии безопасности дипмиссий в Афганистане.

Руководитель центра изучения афганской политики Андрей Серенко сказал «Эху», что в обещания талибов верится пока слабо. Серенко добавил, что вторжение в страны Центральной Азии пока невыгодно талибам, так как они озабочены борьбой за власть внутри Афганистана, но делегация, приехавшая в Москву не в состоянии проконтролировать ситуацию на поле боя.

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