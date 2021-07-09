Более четверти россиян не одобряют признание структур Навального экстремистскими - СМИ
17:32 09.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Свыше четверти россиян не одобряют признание структур политика Алексея Навального экстремистскими, выяснили социологи Левада-центра (организация признана иностранным агентом). Сторонников давления на оппозиционного политика и его организации при этом оказалось больше.
Почти треть участников опроса поддержали решение властей. В то же время 27 процентов не одобряет то, что Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Алексея Навального стали экстремистскими и запрещены в России. Около 40 процентов ответили, что им безразлична судьба организаций оппозиционного политика. Как выяснили социологи Левада-центра, действия власти по отношению к оппозиции разделяют в основном пожилые люди. Почти половина от всего числа участников исследования, многие из них поддерживают президента. В то же время молодёжь и участники опроса до 39 лет по большей части недовольны признанием структур Навального экстремистскими. Социологи отмечают, что по сравнению с прошлой осенью выросла доля тех, кто не разделяет взгляды оппозиционера и напротив уменьшилось число его сторонников. Это связывают, в том числе с пропагандистской кампанией вокруг ареста Навального и разочарованием людей по поводу того, что в стране ничего не изменится, сказал руководитель Левада-центра Денис Волков.
Мосгорсуд месяц назад удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального экстремистскими организациями. Эхо Москвы
Новости
- 18:07 09.07.2021
- Общественники и эксперты внесли свои предложения в Народную программу «Единой России» для поддержки семей с детьми
- 18:00 09.07.2021
- Минторг США добавил в свой черный список шесть физических и юридических лиц из РФ
- 17:37 09.07.2021
- На Cyber Polygon 2021 Герман Греф и Стив Возняк обсудили, как обеспечить устойчивую и безопасную эволюцию экосистем
- 17:12 09.07.2021
- Московская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет - Рособрнадзор
- 17:00 09.07.2021
- Марина Литвинович подала жалобу в ЦИК из-за контактов Сергея Лаврова с «Талибаном»
- 16:32 09.07.2021
- В Великобритании отказались выплачивать ЕС 47,5 млрд евро за выход из состава сообщества
- 16:12 09.07.2021
- Кремль не против выбора иностранного тренера для футбольной сборной РФ - Песков
- 16:10 09.07.2021
- Михаил Мишустин, Герман Греф и Клаус Шваб обратились к участникам Cyber Polygon 2021
- 16:00 09.07.2021
- Мужчина с ножом напал на прохожих в Екатеринбурге, пострадали двое
- 15:32 09.07.2021
- На Кубани разрешили принимать на курортах туристов, готовых привиться по прибытии в регион
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать