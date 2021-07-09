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Более четверти россиян не одобряют признание структур Навального экстремистскими - СМИ

17:32 09.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Свыше четверти россиян не одобряют признание структур политика Алексея Навального экстремистскими, выяснили социологи Левада-центра (организация признана иностранным агентом). Сторонников давления на оппозиционного политика и его организации при этом оказалось больше.

Почти треть участников опроса поддержали решение властей. В то же время 27 процентов не одобряет то, что Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Алексея Навального стали экстремистскими и запрещены в России. Около 40 процентов ответили, что им безразлична судьба организаций оппозиционного политика. Как выяснили социологи Левада-центра, действия власти по отношению к оппозиции разделяют в основном пожилые люди. Почти половина от всего числа участников исследования, многие из них поддерживают президента. В то же время молодёжь и участники опроса до 39 лет по большей части недовольны признанием структур Навального экстремистскими. Социологи отмечают, что по сравнению с прошлой осенью выросла доля тех, кто не разделяет взгляды оппозиционера и напротив уменьшилось число его сторонников. Это связывают, в том числе с пропагандистской кампанией вокруг ареста Навального и разочарованием людей по поводу того, что в стране ничего не изменится, сказал руководитель Левада-центра Денис Волков.

Мосгорсуд месяц назад удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального экстремистскими организациями.  Эхо Москвы

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