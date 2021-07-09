На Cyber Polygon 2021 Герман Греф и Стив Возняк обсудили, как обеспечить устойчивую и безопасную эволюцию экосистем.

17:37

На международном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2021, организованном компанией по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола, состоялся диалог «Экосистемы как новый путь мировой интеграции» Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и сооснователя Apple Стива Возняка.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, отметил, что развитие технологий продолжает укреплять связи между людьми, организациями и странам, создавая целые сети из компаний и различных сервисов, не ограниченные рамками одной страны или континента - экосистемы. На повестке дня стоит вопрос об обеспечении устойчивости и безопасности экосистем, что для этого нужно, и стоит ли государству регулировать их деятельность.

”В случае Сбера мы стали первым банком в мире, который стал производить собственное аппаратное обеспечение. В прошлом году мы уже вывели свои первые устройства на рынок. Для нас это было очень необычно. На этот год у нас тоже есть амбициозные планы по созданию ещё большего числа продуктов для наших клиентов”, - рассказал Герман Греф.

Стив Возняк, говоря об образовании и развитии компании Apple, особенно отметил, что одним из секретов успеха является стремление делать собственное «железо», и собственный софт. По его мнению, этот набор устройств и приложений должен работать слаженно, как единый организм. Apple старается сразу внедрять изменения, быстро убирая устаревшее. - подчеркнул сооснователь компании Apple

В России по мнению Грефа, ситуация уникальная: одновременно на рынке представлены зарубежные (Google, Apple, китайские), и национальные (Сбер, «Яндекс», Mail.ru и т. д.) компании. У Сбербанка более 110 млн клиентов по всей стране, у Apple — один миллиард активных айфонов. Огромная база данных собрана компаниями, и они нуждаются в защите.

“Apple очень активно отстаивает защиту ваших данных. Вы платите два доллара в месяц за iCloud, и это обеспечивает полную приватность, мы ничего не продаем рекламодателям”. - Рассказывает Стивы Возняк. - “Хотелось бы, чтобы другие крупные экосистемы — Facebook, Google и прочие — тоже сказали: «Заплатите нам определенную сумму, и мы не будем использовать никакие ваши личные данные и передавать их третьим сторонам».

В ходе встречи Герман Греф и Стив Возняк обсудили технологии искусственного интеллекта (ИИ). По мнению Германа Грефа, ИИ — это единственная технология, у которой есть возможность «взломать» человека, что изменит жизнь людей в корне. Стив Возняк считает, что опасения излишни: ” люди напрасно интерпретируют ИИ как «интеллект» и проводят параллели с человеческим мозгом, ведь это абсолютно разные сущности. ИИ — это просто инновационная компьютерная технология, которая расширяет наши возможности”

Он также считает, что ИИ можно доверить человеческую жизнь, только если он действительно умен, искусственный интеллект, можно научить ограниченному количеству навыков, нам нельзя заставлять технологии думать за нас, - уверен изобретатель.

В ходе дискуссии были затронуты вопросы регулирования экосистем. Стив Возняк считает, оно должно быть сбалансированным, а не запретительным. Были упомянуты и о биометрические технологии, в частности Touch ID, что привело к возникновению платежных систем наподобие Apple Pay. С одной стороны, технологии распознавания лиц очень удобны для пользователей, а с другой — привели к массовому появлению камер и утрате приватности.

На Cyber Polygon 2021 Герман Греф и Стив Возняк обсудили, как обеспечить устойчивую и безопасную эволюцию экосистем.