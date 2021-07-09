Минторг США добавил в свой черный список шесть физических и юридических лиц из РФ
18:00 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство торговли США в пятницу добавило в свой черный список свыше 30 иностранных компаний, а также ряд связанных с ними физических лиц. В числе попавших в перечень три юридических и три физических лица из РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу в электронной базе Федерального реестра - сборника документов американского правительства.
В списке фигурируют "Тесон" (OOO Teson), группа компаний "Радиант" (Radiant Group of Companies) и "Трейд- компонент" (ООО Trade Component). По утверждению властей США, в черный список они вносятся из-за их попыток "закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США". "В частности, "Тесон", группа компаний "Радиант" и "Трейд-компонент" участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно для реализации российских военных программ", - полагают власти США.
В списке также оказались свыше десяти компаний из КНР, а также организации, базирующиеся или имеющие представительства в ряде других стран, в том числе в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании.
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