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Франция начнет закрывать свои военные базы на севере Мали в конце года - Макрон

18:40 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция намерена начать свертывать свои военные база на севере Мали в конце нынешнего года. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу по итогам прошедшего в видеоформате совещания с лидерами стран "сахельской пятерки" - Мали, Буркины-Фасо, Мавритании, Нигера и Чада.

"Мы начнем закрывать эти базы в Мали в конце года", - сказал французский президент. Он также сообщил, что в целом перегруппировка французских сил в Африке в регионе Сахель начнется уже в ближайшие недели.

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