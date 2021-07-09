Франция начнет закрывать свои военные базы на севере Мали в конце года - Макрон

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция намерена начать свертывать свои военные база на севере Мали в конце нынешнего года. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу по итогам прошедшего в видеоформате совещания с лидерами стран "сахельской пятерки" - Мали, Буркины-Фасо, Мавритании, Нигера и Чада.

"Мы начнем закрывать эти базы в Мали в конце года", - сказал французский президент. Он также сообщил, что в целом перегруппировка французских сил в Африке в регионе Сахель начнется уже в ближайшие недели.