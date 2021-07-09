Франция начнет закрывать свои военные базы на севере Мали в конце года - Макрон
18:40 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция намерена начать свертывать свои военные база на севере Мали в конце нынешнего года. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу по итогам прошедшего в видеоформате совещания с лидерами стран "сахельской пятерки" - Мали, Буркины-Фасо, Мавритании, Нигера и Чада.
"Мы начнем закрывать эти базы в Мали в конце года", - сказал французский президент. Он также сообщил, что в целом перегруппировка французских сил в Африке в регионе Сахель начнется уже в ближайшие недели.
НОВОСТИ
- 20:00 09.07.2021
- В Китае панд убрали из списка вымирающих видов животных
- 19:20 09.07.2021
- Естественная убыль населения РФ за 5 месяцев 2021 г. составила 360 тыс. человек
- 19:10 09.07.2021
- Столичные работодатели могут проверить данные о вакцинации сотрудников на mos.ru
- 18:37 09.07.2021
- На Cyber Polygon 2021 Станислав Кузнецов и Генриетта Фор обсудили, как бороться с кибербуллингом
- 18:07 09.07.2021
- Общественники и эксперты внесли свои предложения в Народную программу «Единой России» для поддержки семей с детьми
- 18:00 09.07.2021
- Минторг США добавил в свой черный список шесть физических и юридических лиц из РФ
- 17:37 09.07.2021
- На Cyber Polygon 2021 Герман Греф и Стив Возняк обсудили, как обеспечить устойчивую и безопасную эволюцию экосистем
- 17:32 09.07.2021
- Более четверти россиян не одобряют признание структур Навального экстремистскими - СМИ
- 17:12 09.07.2021
- Московская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет - Рособрнадзор
- 17:00 09.07.2021
- Марина Литвинович подала жалобу в ЦИК из-за контактов Сергея Лаврова с «Талибаном»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать