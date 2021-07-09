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В Китае панд убрали из списка вымирающих видов животных

20:00 09.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти КНР убрали панд из списка вымирающих видов животных. Их численность в дикой природе за последнее десятилетие выросла до 1,8 тысячи особей благодаря усилиям китайских властей.

Об этом заявил представитель министерства экологии КНР Цуй Шухун. Таким образом, статус панд будет официально понижен с вымирающего до уязвимого вида.

Большие панды — единственные представители семейства медвежьих, которые питаются исключительно растительной пищей. Панды крайне медленно растут и редко размножаются. По законам КНР, убийство панды карается смертной казнью или пожизненным тюремным заключением, передаёт РИА Новости.  Говорит Москва

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