В Китае панд убрали из списка вымирающих видов животных
20:00 09.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти КНР убрали панд из списка вымирающих видов животных. Их численность в дикой природе за последнее десятилетие выросла до 1,8 тысячи особей благодаря усилиям китайских властей.
Об этом заявил представитель министерства экологии КНР Цуй Шухун. Таким образом, статус панд будет официально понижен с вымирающего до уязвимого вида.
Большие панды — единственные представители семейства медвежьих, которые питаются исключительно растительной пищей. Панды крайне медленно растут и редко размножаются. По законам КНР, убийство панды карается смертной казнью или пожизненным тюремным заключением, передаёт РИА Новости. Говорит Москва
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