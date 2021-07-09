Бизнес-омбудсмен предложил выдавать QR-коды после первой дозы вакцины от коронавируса

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Борис Титов предложил выдавать QR-коды после первой дозы вакцины от коронавируса. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей аргументирует идею мнением врачебного сообщества.

«QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины. Сегодня большинство медиков и биологов солидарны: для обеспечения надёжной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины. Вторая доза только закрепляет результат», — говорится в комментарии Титова, который приводит его пресс-служба.

Титов также предложил допустить на российский рынок все иностранные вакцины, получившие одобрение Всемирной организации здравоохранения. Говорит Москва