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НОВОСТИ

Бизнес-омбудсмен предложил выдавать QR-коды после первой дозы вакцины от коронавируса

22:00 09.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Борис Титов предложил выдавать QR-коды после первой дозы вакцины от коронавируса. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей аргументирует идею мнением врачебного сообщества.

«QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины. Сегодня большинство медиков и биологов солидарны: для обеспечения надёжной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины. Вторая доза только закрепляет результат», — говорится в комментарии Титова, который приводит его пресс-служба.

Титов также предложил допустить на российский рынок все иностранные вакцины, получившие одобрение Всемирной организации здравоохранения.  Говорит Москва

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