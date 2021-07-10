Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" отражает ее надежную макроэкономическую политику, устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран- аналогов", - сообщили в агентстве.

Тем не менее, этим факторам противопоставляются геополитический риск, слабое государственное управление по сравнению со странами-аналогами, низкий потенциальный рост ВВП и высокая сырьевая зависимость, добавили там.