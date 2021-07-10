В Кувейте поставлен температурный рекорд: +53.3С в тени
09:10 10.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура воздуха в Кувейте в последние дни демонстрирует рекордные даже для этой ближневосточной страны показатели: 53,3 градуса Цельсия в тени и 70 градусов Цельсия на солнце. Как сообщает в своей электронной версии местная газета "Ар-Рай", нынешнее лето в эмирате, таким образом, становится самым жарким за последние примерно 70 лет.
На фоне аномальной жары власти ряда регионов Кувейта призвали жителей эмирата экономнее потреблять электроэнергию, а также заменить старые кондиционеры в домах и офисах, поскольку они оказывают серьезную нагрузку на местную энергосистему.
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