В Кувейте поставлен температурный рекорд: +53.3С в тени

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в Кувейте в последние дни демонстрирует рекордные даже для этой ближневосточной страны показатели: 53,3 градуса Цельсия в тени и 70 градусов Цельсия на солнце. Как сообщает в своей электронной версии местная газета "Ар-Рай", нынешнее лето в эмирате, таким образом, становится самым жарким за последние примерно 70 лет.

На фоне аномальной жары власти ряда регионов Кувейта призвали жителей эмирата экономнее потреблять электроэнергию, а также заменить старые кондиционеры в домах и офисах, поскольку они оказывают серьезную нагрузку на местную энергосистему.