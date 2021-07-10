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Гаити просит США и ООН направить в страну войска

09:20 10.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Гаити обратилось к США с просьбой направить в республику войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры республики. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министра- делегата, занимающегося вопросами выборов и связями с политическими партиями в Гаити, Матиаса Пьера.

Также власти Гаити обратилось к ООН с просьбой направить войска для стабилизации ситуации в стране. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер.

По его данным, соответствующее письмо направил 7 июля во всемирную организацию и. о. премьер-министра страны Клод Жозеф. Власти Гаити просят ООН "поддержать усилия полиции по восстановлению безопасности и общественного порядка на всей территории" республики. Рейтер отмечает, что отправка миротворческих сил должна быть одобрена Советом Безопасности ООН.

Правительство Гаити в среду ввело военное положение в республике на 15 дней после убийства президента страны Жовенеля Моиза.

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