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Гиперзвуковые "Цирконы" планируется штатно установить на фрегате серии 22350

09:37 10.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно- промышленном комплексе.

"Планируется, что первым штатным носителем ["Цирконов"] станет фрегат "Адмирал Головко", - сказал собеседник агентства.

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