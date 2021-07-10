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Подготовку мигрантами документов для рабочего патента МВД хочет вывести за границу РФ

09:43 10.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД на базе ресурсов ведомства намерено вынести за пределы России подготовку мигрантами документов для получения патента на работу, чтобы ускорить все процедуры и исключить въезд в страну возможных нарушителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Полагаем возможным использовать ресурсы паспортно-визового сервиса МВД России для проверки отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранных граждан, а также последующего их направления в уполномоченные субъектами РФ организации для окончательной подготовки документов, необходимых для выдачи патента, что позволит исключить проникновение в РФ потенциальных нарушителей и свести к минимуму число нелегальных посреднических структур", - сказал собеседник агентства.

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