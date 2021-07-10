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Власти Японии серьезно отнеслись к вопросу недопущения дискриминации по "ковидному" признаку

09:44 10.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии приняло решение разработать свод правил для использования паспортов вакцинации внутри страны для того, чтобы не допустить дискриминационного отношения к тем, кто по той или иной причине еще не вакцинировался от нового коронавируса. Об этом в субботу сообщила общенациональная газета "Иомиури".

Власти страны предполагают, что удостоверение о вакцинации можно будет предъявлять в коммерческих учреждениях - ресторанах, магазинах и других - для получения скидок или дополнительных бонусных услуг. Речь идет как о полученных местными жителями после вакцинации документах, так и о документах, которые иностранные туристы получают при прохождении вакцинации у себя на родине. Отмечается, что в своде правительственных рекомендаций будет особенно подчеркиваться необходимость недопущения дискриминации в отношении тех, кто не был вакцинирован и не имеет соответствующих документов.

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