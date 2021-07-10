В Москве и Подмосковье сохраняется "желтый" уровень погодной опасности
09:47 10.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в столице составит от плюс 30 до плюс 32 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 19 градусов тепла. Ветер северный, 5-10 м/с, атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.
По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье из-за жары до 16:00 11 июля.
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