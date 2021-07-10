0
0
153
НОВОСТИ

В Москве и Подмосковье сохраняется "желтый" уровень погодной опасности

09:47 10.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от плюс 30 до плюс 32 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 19 градусов тепла. Ветер северный, 5-10 м/с, атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье из-за жары до 16:00 11 июля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:10 10.07.2021
Перенос выборов в Госдуму из-за пандемии COVID-19 ЦИК РФ не рассматривает - СМИ
0
15
11:00 10.07.2021
Новая партия вакцины "КовиВак" доступна для прививки в Москве
0
46
10:50 10.07.2021
Литва отправила армию для охраны границы с Белоруссией
0
63
09:44 10.07.2021
Власти Японии серьезно отнеслись к вопросу недопущения дискриминации по "ковидному" признаку
0
169
09:43 10.07.2021
Подготовку мигрантами документов для рабочего патента МВД хочет вывести за границу РФ
0
166
09:37 10.07.2021
Гиперзвуковые "Цирконы" планируется штатно установить на фрегате серии 22350
0
182
09:20 10.07.2021
Гаити просит США и ООН направить в страну войска
0
187
09:10 10.07.2021
В Кувейте поставлен температурный рекорд: +53.3С в тени
0
189
09:00 10.07.2021
Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB
0
197
22:40 09.07.2021
Мальта первой в Европе полностью перекроет въезд непривитым иностранцам
0
637

Возврат к списку