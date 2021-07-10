Литва отправила армию для охраны границы с Белоруссией

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литовская армия приступила в субботу в рамках помощи пограничникам к охране границы с Белоруссией, через которую в балтийскую республику с территории соседней страны с начала июня массово проникают нелегальные мигранты из государств Азии. Об этом в эфире национального радио Эл-эр-тэ сообщил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

"Мы наращиваем силы и ресурсы по охране границы. С сегодняшнего дня пограничникам в патрулировании помогают военные", - сказал он. Как отметил руководитель ведомства, погранслужба в свою очередь за счет оптимизации увеличит число своих сотрудников непосредственно на границе, а также задействует помощь других структур.

Приступившие к патрулированию военные дислоцированы у государственной границы. Они поступили в распоряжение руководства пограничных застав. Армия командировала в помощь пограничной охране 260 военнослужащих. Граница с Белоруссией находится в зоне ответственности 17 погранзастав с 550 пограничниками.