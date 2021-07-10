Новая партия вакцины "КовиВак" доступна для прививки в Москве

11:00 Источник: Интерфакс

Вакцина от коронавирусной инфекции "КовиВак" стала доступна в павильонах "Здоровая Москва", сообщает официальный сайт столичной мэрии в субботу. "10 июля в 14 павильонов "Здоровая Москва" поступила вакцина "КовиВак", - говорится в сообщении. Отмечается, что сделать прививку можно бесплатно и без предварительной записи.

Вакцина доступна в павильонах, размещённых в парках "Фестивальный", "Царицыно", Олимпийской деревни, "Перовский", 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфский, "Северное Тушино" и Гончаровский. Также вакцина доступна в Парке Горького, сквере у префектуры Северного административного округа, сквере на улице Дружбы, ландшафтом заказнике "Тёплый стан" и сквере у культурного центра "Вдохновение".

В каждом прививочном пункте доступно не более 850 доз препарата, уточняется на сайте.