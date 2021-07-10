Перенос выборов в Госдуму из-за пандемии COVID-19 ЦИК РФ не рассматривает - СМИ
11:10 10.07.2021
Центризбирком России в настоящее время не обсуждает возможность переноса даты выборов в Госдуму с сентября на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, заявили "Интерфаксу" в комиссии.
Зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что ему неизвестно об обсуждении переноса даты предстоящих парламентских выборов на более поздний срок. Несколько членов Центризбиркома заявили "Интерфаксу", что им также неизвестно об обсуждении этого вопроса в комиссии.
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