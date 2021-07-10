В Хоккайдо и Фукусиме на олимпийские соревнования, так же как и в Токи, зрителей не пустят
12:10 10.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Олимпийские спортивные мероприятия, которые состоятся в самой северной японской префектуре Хоккайдо и северо-восточной префектуре Фукусима, также пройдут без допуска зрителей. Об этом объявил оргкомитет "Токио-2020".
Изначально предполагалось, что состязания, которые пройдут на Хоккайдо и в Фукусиме, будут проводиться при наполовину заполненных трибунах, однако префектуральные власти приняли решение полностью отказаться от допуска болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса. На Хоккайдо, в частности, должны будут пройти женские матчи по футболу, а в Фукусиме - матчи по бейсболу и софтболу.
8 июля организаторы токийских летних Олимпийских игр решили не допускать местных зрителей на мероприятия и соревнования, которые пройдут в столичном регионе Японии, включающем префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Запрет на допуск зрителей в японской столице связан с предотвращением распространения нового коронавируса.
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