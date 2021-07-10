В Москве "расхватали" почти весь "КовиВак" за один день

19:07 Источник: Интерфакс

Тысячи москвичей в субботу привились вакциной от коронавируса "КовиВак", в результате ближе к вечеру запасы препарата были практически исчерпаны, ожидаются новые поставки.

По данным сайта мэра и правительства Москвы, вакцина "КовиВак" 10 июля поступила в 14 павильонов "Здоровая Москва". В каждый из павильонов завезли не более 850 доз препарата.

Предыдущую партию "КовиВака" доставили в московские пункты вакцинации 25 июня, вакцина закончилась за три дня.