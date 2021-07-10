Памфилова: Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется
19:30 10.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила ТАСС в субботу, что никаких обсуждений по поводу якобы возможного переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года на более поздний срок не ведется, избирательный процесс уже идет.
"Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется. Выборы назначены, избирательный процесс запущен. И Центральная избирательная комиссия, и наши коллеги в регионах работают сейчас с полной отдачей, именно исходя из того, что выборы состоятся в соответствии с указом президента и голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Нет никаких сомнений, что выборы пройдут в срок, в соответствии с указом президента", - сказала Памфилова.
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