Памфилова: Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила ТАСС в субботу, что никаких обсуждений по поводу якобы возможного переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года на более поздний срок не ведется, избирательный процесс уже идет.

"Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется. Выборы назначены, избирательный процесс запущен. И Центральная избирательная комиссия, и наши коллеги в регионах работают сейчас с полной отдачей, именно исходя из того, что выборы состоятся в соответствии с указом президента и голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Нет никаких сомнений, что выборы пройдут в срок, в соответствии с указом президента", - сказала Памфилова.