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На запуск модуля МКС "Наука" Роскосмос пригласил делегацию из Европы

21:00 10.07.2021 Источник: Интерфакс

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" пригласила делегацию Европейского космического агентства присутствовать при запуске многофункционального лабораторного модуля "Наука" с космодрома Байконур 21 июля, сообщил в субботу в своём Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

"Наука" оснащена манипулятором европейской разработки. Поэтому делегация Европейского космического агентства приглашена на пуск 21 июля", - говорится в сообщении Рогозина.

Ранее Рогозин заявил о заправке модуля компонентами ракетного топлива. Он отметил, что замечаний выявлено не было, и проблема негерметичности, препятствовавшая запуску модуля в течение всех последних лет, решена технологами Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

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