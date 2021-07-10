На запуск модуля МКС "Наука" Роскосмос пригласил делегацию из Европы
21:00 10.07.2021 Источник: Интерфакс
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" пригласила делегацию Европейского космического агентства присутствовать при запуске многофункционального лабораторного модуля "Наука" с космодрома Байконур 21 июля, сообщил в субботу в своём Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
"Наука" оснащена манипулятором европейской разработки. Поэтому делегация Европейского космического агентства приглашена на пуск 21 июля", - говорится в сообщении Рогозина.
Ранее Рогозин заявил о заправке модуля компонентами ракетного топлива. Он отметил, что замечаний выявлено не было, и проблема негерметичности, препятствовавшая запуску модуля в течение всех последних лет, решена технологами Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.
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