0
0
126
НОВОСТИ

В Болгарии начались военно-морские учения с подразделений ВМС из 14 стран

09:20 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабные учения Военно- морских сил Болгарии "Бриз - 2021" с участием подразделений ВМС из 14 стран начинаются в воскресенье у берегов республики.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Болгарии, в основной части учений будут задействованы 30 боевых и вспомогательных кораблей и катеров, три самолета, восемь вертолетов и около 2 тыс. военнослужащих Военно- морских сил Албании, Болгарии, Бельгии, Великобритании, Грузии, Греции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Украины, Второй постоянной военно-морской группы кораблей НАТО и Второй постоянной противоминной группы кораблей НАТО.

"25-е учения "Бриз" продолжают традиции отработки межведомственного сотрудничества в многонациональной среде с активным участием местных органов власти и гражданских организаций. Основная идея учений - повышение оперативной совместимости и взаимодействия между ВМС стран - участников учений через отработку совместных задач и проведения широкого спектра боевых операций по обеспечению морской безопасности в регионе. Будет проведена сертификация командования тактической группы патрульных кораблей в соответствии с требованиями НАТО", - говорится в сообщении.

Штаб учений будет находиться в пункте базирования флотилии боевых и вспомогательных кораблей в Варне.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:10 11.07.2021
В Москве ожидаются небольшая облачность и до 33 градусов тепла
0
1
09:40 11.07.2021
За 1,5 часа явка на выборах в Молдавии составила 5% - ЦИК
0
87
09:30 11.07.2021
На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновились поисковые работы
0
103
09:10 11.07.2021
В Москве фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом
0
138
21:00 10.07.2021
На запуск модуля МКС "Наука" Роскосмос пригласил делегацию из Европы
0
668
19:30 10.07.2021
Памфилова: Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется
0
777
19:07 10.07.2021
В Москве "расхватали" почти весь "КовиВак" за один день
0
1036
15:55 10.07.2021
Евгений Попов: Усадьба Нарышкиных может быть возвращена государству
0
899
15:42 10.07.2021
Олег Леонов: Пересадки на наземном транспорте должны стать бесплатными
0
796
14:15 10.07.2021
Литовские военные начали обносить границу с Белоруссией колючей проволокой
0
1062

Возврат к списку