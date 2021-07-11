В Болгарии начались военно-морские учения с подразделений ВМС из 14 стран
09:20 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Болгарии, в основной части учений будут задействованы 30 боевых и вспомогательных кораблей и катеров, три самолета, восемь вертолетов и около 2 тыс. военнослужащих Военно- морских сил Албании, Болгарии, Бельгии, Великобритании, Грузии, Греции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Украины, Второй постоянной военно-морской группы кораблей НАТО и Второй постоянной противоминной группы кораблей НАТО.
"25-е учения "Бриз" продолжают традиции отработки межведомственного сотрудничества в многонациональной среде с активным участием местных органов власти и гражданских организаций. Основная идея учений - повышение оперативной совместимости и взаимодействия между ВМС стран - участников учений через отработку совместных задач и проведения широкого спектра боевых операций по обеспечению морской безопасности в регионе. Будет проведена сертификация командования тактической группы патрульных кораблей в соответствии с требованиями НАТО", - говорится в сообщении.
Штаб учений будет находиться в пункте базирования флотилии боевых и вспомогательных кораблей в Варне.
НОВОСТИ
- 10:10 11.07.2021
- В Москве ожидаются небольшая облачность и до 33 градусов тепла
- 09:40 11.07.2021
- За 1,5 часа явка на выборах в Молдавии составила 5% - ЦИК
- 09:30 11.07.2021
- На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновились поисковые работы
- 09:10 11.07.2021
- В Москве фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом
- 21:00 10.07.2021
- На запуск модуля МКС "Наука" Роскосмос пригласил делегацию из Европы
- 19:30 10.07.2021
- Памфилова: Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется
- 19:07 10.07.2021
- В Москве "расхватали" почти весь "КовиВак" за один день
- 15:55 10.07.2021
- Евгений Попов: Усадьба Нарышкиных может быть возвращена государству
- 15:42 10.07.2021
- Олег Леонов: Пересадки на наземном транспорте должны стать бесплатными
- 14:15 10.07.2021
- Литовские военные начали обносить границу с Белоруссией колючей проволокой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать