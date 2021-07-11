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На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновились поисковые работы

09:30 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана на Камчатке, к ним будут привлечены водолазы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Поисковые работы продолжены. Работают наземные группы. Запланированы работы водолазов", - сказали в пресс-службе. Поиски приостанавливались из-за приливов и с наступлением темноты.

В предыдущие сутки в ходе поисковой операции спасатели обследовали 20 км прибрежной линии, в том числе с помощью беспилотной авиации. Водолазными группами обследовано 60 тыс. кв м морского дна. Собраны и вывезены найденные обломки самолета.

Психологи МЧС в круглосуточном режиме оказывают психологическую помощь и информационную поддержку пострадавшим по телефону "горячей линии".

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