0
0
87
НОВОСТИ

За 1,5 часа явка на выборах в Молдавии составила 5% - ЦИК

09:40 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избиратели активно голосуют на проходящих в воскресенье досрочных выборах в парламент Молдавии. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, через полтора часа после начала голосования, к 8:30 (совпадает с мск), явка превысила 5,07%.

На парламентских выборах 2019 года к этому времени к урнам пришли 5,6% избирателей. Голосование завершится в 21:00. Для признания выборов состоявшимися в них должны принять участие больше трети избирателей.

Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 5%, избирательным блокам - 7%, независимым кандидатам - 2%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

10:10 11.07.2021
В Москве ожидаются небольшая облачность и до 33 градусов тепла
0
1
09:30 11.07.2021
На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновились поисковые работы
0
103
09:20 11.07.2021
В Болгарии начались военно-морские учения с подразделений ВМС из 14 стран
0
126
09:10 11.07.2021
В Москве фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом
0
138
21:00 10.07.2021
На запуск модуля МКС "Наука" Роскосмос пригласил делегацию из Европы
0
668
19:30 10.07.2021
Памфилова: Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется
0
777
19:07 10.07.2021
В Москве "расхватали" почти весь "КовиВак" за один день
0
1036
15:55 10.07.2021
Евгений Попов: Усадьба Нарышкиных может быть возвращена государству
0
899
15:42 10.07.2021
Олег Леонов: Пересадки на наземном транспорте должны стать бесплатными
0
796
14:15 10.07.2021
Литовские военные начали обносить границу с Белоруссией колючей проволокой
0
1062

Возврат к списку