За 1,5 часа явка на выборах в Молдавии составила 5% - ЦИК

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избиратели активно голосуют на проходящих в воскресенье досрочных выборах в парламент Молдавии. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, через полтора часа после начала голосования, к 8:30 (совпадает с мск), явка превысила 5,07%.



На парламентских выборах 2019 года к этому времени к урнам пришли 5,6% избирателей. Голосование завершится в 21:00. Для признания выборов состоявшимися в них должны принять участие больше трети избирателей.



Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 5%, избирательным блокам - 7%, независимым кандидатам - 2%.



