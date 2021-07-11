В Москве ожидаются небольшая облачность и до 33 градусов тепла

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малооблачная погода и до 33 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Днем в столице будет 31-33 градуса тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 16-18 градусов.



Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба, скорость ветра - 3-8 м/с.



В Подмосковье ожидается плюс 28-33 градуса. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.



