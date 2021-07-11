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В Москве ожидаются небольшая облачность и до 33 градусов тепла

10:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малооблачная погода и до 33 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 31-33 градуса тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 16-18 градусов.

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба, скорость ветра - 3-8 м/с.

В Подмосковье ожидается плюс 28-33 градуса. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.

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