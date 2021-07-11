В Москве ожидаются небольшая облачность и до 33 градусов тепла
10:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет 31-33 градуса тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 16-18 градусов.
Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба, скорость ветра - 3-8 м/с.
В Подмосковье ожидается плюс 28-33 градуса. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.
НОВОСТИ
- 11:10 11.07.2021
- Максимальный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Крыму
- 10:20 11.07.2021
- Более 550 природных пожаров зарегистрировано в РФ - МЧС
- 09:40 11.07.2021
- За 1,5 часа явка на выборах в Молдавии составила 5% - ЦИК
- 09:30 11.07.2021
- На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновились поисковые работы
- 09:20 11.07.2021
- В Болгарии начались военно-морские учения с подразделений ВМС из 14 стран
- 09:10 11.07.2021
- В Москве фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом
- 21:00 10.07.2021
- На запуск модуля МКС "Наука" Роскосмос пригласил делегацию из Европы
- 19:30 10.07.2021
- Памфилова: Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется
- 19:07 10.07.2021
- В Москве "расхватали" почти весь "КовиВак" за один день
- 15:55 10.07.2021
- Евгений Попов: Усадьба Нарышкиных может быть возвращена государству
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать