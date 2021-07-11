Более 550 природных пожаров зарегистрировано в РФ - МЧС
10:20 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На сегодня особый противопожарный режим введен в 37 российских регионах на всей территории, в 19 субъектах - частично. На данный момент на территории РФ зарегистрировано свыше 550 природных пожаров. По результатам космического мониторинга выявлено свыше 1 600 термических точек", - сказал он.
По словам Воронова, с начала пожароопасного периода благодаря своевременному реагированию на природные пожары удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты Удмуртии, Хакасии, Краснодарского края, Воронежской, Нижегородской, Самарской областей. "Наибольшее количество очагов на данный момент на территории Дальневосточного федерального округа, сложная обстановка с природными пожарами в Якутии, Магаданской, Челябинской областях", - подчеркнул он.
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