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Максимальный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Крыму

11:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом выявили в Крыму с начала пандемии, показатель составил 368 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях в воскресенье.

"За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных [лиц] по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы", - написал Аксенов.

Предыдущий антирекорд в республике фиксировался 13 января, тогда прирост составил 360 человек.

За последние сутки выздоровели 153 человека. Глава Крыма также отметил, что за последние сутки лаборатории провели 5 675 исследований.

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