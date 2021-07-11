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В День московского транспорта для детей провели уроки дорожной грамотности

12:09 11.07.2021

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Фото Галины Бродской
Специальные интерактивные уроки безопасности дорожного движения для детей состоялись в Южном округе Москвы. Младшеклассники участвовали в викторине на знание дорожных знаков, а подростки – в мастер-классе по оказанию первой помощи при ДТП. «Сегодня Москва – город №1 по безопасности дорожного движения, - заявил член Общественной палаты РФ, глава Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. - С 2010 года более 2500 человеческих жизней удалось сохранить благодаря повышению безопасности на дорогах столицы, из них – 80 жизней детей. Аварий на дорогах стало в 3 раза меньше, при этом вдвое сократилось число погибших. Но развитие инфраструктуры транспортных услуг и сервисов сделало более актуальной проблему безопасного участия детей в уличном движении».


По словам Нифантьева, московская система общественного транспорта за несколько лет была серьезно модернизирована – пассажирам стало удобнее передвигаться по городу, что привело к росту объема перевозок. При этом, как считает общественник, важно готовить детей к правильному поведению на дорогах мегаполиса. Их нужно научить различать дорожные знаки, а родители обязаны постоянно рассказывать правилах, которые должен соблюдать пешеход. «Радует, что в столице проходит много мероприятий, нацеленных на закрепление этих важнейших знаний и навыков, причем в игровой форме», - отметил Нифантьев.

Отметим, что в столице 10 июля в честь Дня Московского транспорта для жителей мегаполиса было устроено сразу несколько праздничных мероприятий, например, парад трамваев и вечернее лазерное шоу, которое было спроецированно на здании Северного речного вокзала.




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