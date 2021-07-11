В День московского транспорта для детей провели уроки дорожной грамотности
12:09 11.07.2021
|Фото Галины Бродской
По словам Нифантьева, московская система общественного транспорта за несколько лет была серьезно модернизирована – пассажирам стало удобнее передвигаться по городу, что привело к росту объема перевозок. При этом, как считает общественник, важно готовить детей к правильному поведению на дорогах мегаполиса. Их нужно научить различать дорожные знаки, а родители обязаны постоянно рассказывать правилах, которые должен соблюдать пешеход. «Радует, что в столице проходит много мероприятий, нацеленных на закрепление этих важнейших знаний и навыков, причем в игровой форме», - отметил Нифантьев.
Отметим, что в столице 10 июля в честь Дня Московского транспорта для жителей мегаполиса было устроено сразу несколько праздничных мероприятий, например, парад трамваев и вечернее лазерное шоу, которое было спроецированно на здании Северного речного вокзала.
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