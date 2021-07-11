В Крыму развернули дополнительный коечный фонд

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 200 новых коек для пациентов с коронавирусом развернули в Крыму на фоне роста заболеваемости. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.



В воскресенье в Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом за все время пандемии, показатель составил 368 человек.



"С понедельника порядка 200-230 коек открываем в Бахчисарае", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что койки будут развернуты на базе центральной районной больницы. Общий коечный фонд составляет 3 010 мест.



"Как увеличилась заболеваемость, у нас вакцинация вышла на серьезный уровень, но этого пока не достаточно. Перебоев с поставками (вакцины) нет. У нас была ситуация, когда сутки буквально не хватало вакцины, но она поступила и ее оперативно раздали", - добавил Лясковский.



