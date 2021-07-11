Додон призвал голосовать против конфронтации и внешнего влияния

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон призвал голосовать на досрочных выборах в парламент Молдавии за объединение страны, против конфронтации и внешнего влияния. С таким заявлением он выступил в воскресенье на избирательном участке.



"От сегодняшнего голосования зависит, кто будет у власти буквально с завтрашнего дня. Будут это временщики, которые отдадут страну под внешнее управление, будут это провокаторы, которые дестабилизируют ситуацию на Днестре, в Гагаузии и на севере страны, или это будут настоящие патриоты, профессионалы, которые думают о будущем страны. Это зависит от каждого из вас", - обратился Додон к избирателям, призвав их к активному участию в голосовании.



Роспуск парламента был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать прозападное правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.



