Экс-премьер Молдавии считает, что к концу лета правительство столкнется с финансовыми трудностями
13:50 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я голосовал за то, чтобы люди, которые работают в стране, могли получать зарплаты, пенсии, так как ресурсы заканчиваются. Денег [в бюджете] хватит до июля-августа, дальше необходимо много работать. Я голосовал за то, чтобы страной руководили люди, которые знают, как привлечь деньги, как управлять кризисной ситуацией", - сказал он на избирательном участке в воскресенье. Он также высказался за консолидацию общества вокруг тех целей, которые укрепляют, а не раскалывают людей.
Согласно опросам общественного мнения, фаворитами выборов выступают ПДС и Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.
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