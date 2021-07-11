Экс-премьер Молдавии считает, что к концу лета правительство столкнется с финансовыми трудностями

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Партии развития и объединения Молдавии, экс-премьер Ион Кику заявил, что будущее правительство республики столкнется с финансовыми затруднениями уже этим летом.



"Я голосовал за то, чтобы люди, которые работают в стране, могли получать зарплаты, пенсии, так как ресурсы заканчиваются. Денег [в бюджете] хватит до июля-августа, дальше необходимо много работать. Я голосовал за то, чтобы страной руководили люди, которые знают, как привлечь деньги, как управлять кризисной ситуацией", - сказал он на избирательном участке в воскресенье. Он также высказался за консолидацию общества вокруг тех целей, которые укрепляют, а не раскалывают людей.



Согласно опросам общественного мнения, фаворитами выборов выступают ПДС и Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.



