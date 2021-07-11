В Австрии автомобиль врезался в торговую палатку, 13 человек пострадали

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль под управлением 87-летнего мужчины врезался в торговую палатку в австрийском городе Санкт-Флориан, 13 человек пострадали. Об этом со ссылкой на спасателей в воскресенье сообщила телерадиокомпания О-эр-эф.



Как отмечается, водитель потерял управление. Пострадавшие доставлены в больницы, четверо из них получили тяжелые травмы.



