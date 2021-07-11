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В Австрии автомобиль врезался в торговую палатку, 13 человек пострадали

14:00 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль под управлением 87-летнего мужчины врезался в торговую палатку в австрийском городе Санкт-Флориан, 13 человек пострадали. Об этом со ссылкой на спасателей в воскресенье сообщила телерадиокомпания О-эр-эф.

Как отмечается, водитель потерял управление. Пострадавшие доставлены в больницы, четверо из них получили тяжелые травмы.

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