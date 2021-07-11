Впервые после операции Папа Римский Франциск выступил с традиционной воскресной проповедью
14:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Благодарю вас всех, я остро ощутил вашу близость и поддержку от ваших молитв. Спасибо вам от всего сердца! <...> В эти дни госпитализации я убедился, насколько важна хорошая медицинская помощь, доступная каждому, как в Италии, так и в других странах", - сказал Франциск в ходе выступления.
Понтифик также выразил признательность и поддержку медицинским работникам и персоналу больницы. "И давайте молиться за всех больных, особенно за тех, кто находится в самом тяжелом состоянии: пусть никто не останется один", - добавил он.
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