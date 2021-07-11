Впервые после операции Папа Римский Франциск выступил с традиционной воскресной проповедью

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск выступил с традиционной воскресной проповедью, впервые появившись на публике после перенесенной неделю назад операции на кишечнике. Его выступление из окна 11 этажа римской больницы имени Агостино Джемелли показывали в прямом эфире на портале Vatican news ("Ватиканские новости").



"Благодарю вас всех, я остро ощутил вашу близость и поддержку от ваших молитв. Спасибо вам от всего сердца! <...> В эти дни госпитализации я убедился, насколько важна хорошая медицинская помощь, доступная каждому, как в Италии, так и в других странах", - сказал Франциск в ходе выступления.



Понтифик также выразил признательность и поддержку медицинским работникам и персоналу больницы. "И давайте молиться за всех больных, особенно за тех, кто находится в самом тяжелом состоянии: пусть никто не останется один", - добавил он.



