Для урегулирования политического кризиса Госдеп США решил направить в Гаити делегацию
14:20 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, в состав делегации войдут директор Совета нацбезопасности США по делам Западного полушария Хуан Гонсалес и исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря по Западному полушарию Лаура Лохман.
Как сообщает издание, делегация намерена встретиться с и. о. премьер-министра Гаити Клодом Жозефом, Ариэлем Генри, назначенным на должность премьера страны при Моизе, а также с Жозефом Ламбером, объявленным верхней палатой парламента временным президентом республики.
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