Уже более 5 тыс. кандидатов выдвинуто на выборы в Госдуму - Памфилова

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии в воскресенье сообщила, что на выборы депутатов Госдумы выдвинуто уже более 5 тыс. кандидатов.



"На сегодняшний день что мы имеем: 11 политических партий представили документы для выдвижения 3 187 кандидатов в депутаты Госдумы", - сказала Памфилова, отметив, что эти данные касаются единого избирательного округа.



Она добавила, что по одномандатным округам от 11 партий выдвинуто 1 735 кандидатов, еще 122 человека идут на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения.



"Наша установка - что мы относимся максимально доброжелательно, очень внимательно ко всем кандидатам и партиям. Помогаем им выявлять все, что можно исправить, чтобы у них не было проблем. Со своей стороны мы создали атмосферу полной благожелательности и оказания помощи там, где это возможно", - подчеркнула глава ЦИК.



