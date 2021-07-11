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Явка избирателей на досрочных выборах в Молдавии превысила 33,3% - ЦИК

16:20 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка избирателей на проходящих в воскресенье досрочных парламентских выборах в Молдавии на данный момент превысила 33,3%, что позволяет признать выборы состоявшимися. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь Центризбиркома (ЦИК) республики Родика Сырбу.

"В выборах приняло участие больше трети избирателей, они могут считаться состоявшимися", - сказала она.

Согласно предварительным данным на сайте ЦИК, явка достигла 33,3% в 15:32 (совпадает с мск). На предыдущих парламентских выборах в 2019 году явка к 15 часам уже достигла 36%. Выборы завершатся в 21:00.

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