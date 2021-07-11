На митинге за отставку премьера Грузии начались стычки с полицией
17:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее днем лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Единая Грузия - демократическое движение" и гражданские активисты стали стихийно собираться у офиса правящей партии, чтобы потребовать отставки правительства в связи со смертью телеоператора Александра Лашкаравы, который 5 июля был избит противниками ЛГБТ-сообщества во время освещения акции протеста.
Митингующие попытались войти в задние, чтобы поговорить с руководством правящей партии, однако полиция не дала им этого сделать. Протестующие, которых собралось порядка 100 человек, облили красной краской полицейских, после чего начались стычки. Пострадали несколько активистов. О задержанных пока не сообщается. Протестующие призывают своих сторонников собраться на проспекте Руставели, чтобы еще раз потребовать отставки правительства.
НОВОСТИ
- 17:30 11.07.2021
- Премьер Израиля обвинил Иран в ливанском экономическом кризис
- 17:20 11.07.2021
- В Польше проходит День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами
- 16:20 11.07.2021
- Явка избирателей на досрочных выборах в Молдавии превысила 33,3% - ЦИК
- 16:10 11.07.2021
- В Крыму в ближайшие часы прогнозируют ильные ливни, грозы и град
- 15:20 11.07.2021
- Для тушения крупного пожара в Тольятти привлекут самолет-амфибию Бе-200
- 15:10 11.07.2021
- Уже более 5 тыс. кандидатов выдвинуто на выборы в Госдуму - Памфилова
- 14:20 11.07.2021
- Для урегулирования политического кризиса Госдеп США решил направить в Гаити делегацию
- 14:10 11.07.2021
- Впервые после операции Папа Римский Франциск выступил с традиционной воскресной проповедью
- 14:00 11.07.2021
- В Австрии автомобиль врезался в торговую палатку, 13 человек пострадали
- 13:50 11.07.2021
- Экс-премьер Молдавии считает, что к концу лета правительство столкнется с финансовыми трудностями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать