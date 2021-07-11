0
0
62
НОВОСТИ

На митинге за отставку премьера Грузии начались стычки с полицией

17:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противостояние с полицией гражданских активистов и политиков, которые после известия о смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" выступили с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, началось в воскресенье у офиса правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в Тбилиси. Об этом сообщает корр. ТАСС.

Ранее днем лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Единая Грузия - демократическое движение" и гражданские активисты стали стихийно собираться у офиса правящей партии, чтобы потребовать отставки правительства в связи со смертью телеоператора Александра Лашкаравы, который 5 июля был избит противниками ЛГБТ-сообщества во время освещения акции протеста.

Митингующие попытались войти в задние, чтобы поговорить с руководством правящей партии, однако полиция не дала им этого сделать. Протестующие, которых собралось порядка 100 человек, облили красной краской полицейских, после чего начались стычки. Пострадали несколько активистов. О задержанных пока не сообщается. Протестующие призывают своих сторонников собраться на проспекте Руставели, чтобы еще раз потребовать отставки правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:30 11.07.2021
Премьер Израиля обвинил Иран в ливанском экономическом кризис
0
45
17:20 11.07.2021
В Польше проходит День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами
0
67
16:20 11.07.2021
Явка избирателей на досрочных выборах в Молдавии превысила 33,3% - ЦИК
0
157
16:10 11.07.2021
В Крыму в ближайшие часы прогнозируют ильные ливни, грозы и град
0
173
15:20 11.07.2021
Для тушения крупного пожара в Тольятти привлекут самолет-амфибию Бе-200
0
215
15:10 11.07.2021
Уже более 5 тыс. кандидатов выдвинуто на выборы в Госдуму - Памфилова
0
210
14:20 11.07.2021
Для урегулирования политического кризиса Госдеп США решил направить в Гаити делегацию
0
270
14:10 11.07.2021
Впервые после операции Папа Римский Франциск выступил с традиционной воскресной проповедью
0
263
14:00 11.07.2021
В Австрии автомобиль врезался в торговую палатку, 13 человек пострадали
0
293
13:50 11.07.2021
Экс-премьер Молдавии считает, что к концу лета правительство столкнется с финансовыми трудностями
0
320

Возврат к списку