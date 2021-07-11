В Майами при обрушении жилого дома погибло 90 человек
18:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы извлекли [из-под обломков] тела нескольких жертв. Общее число погибших теперь составляет 90", - сказала она. Кава добавила, что судьба 31 человека остается неизвестной.
Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля, через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.
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