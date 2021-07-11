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В Майами при обрушении жилого дома погибло 90 человек

18:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) тела еще четверых погибших, общее число жертв достигло 90. Об этом в воскресенье сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого ведется на странице округа в "Фейсбуке".

"Мы извлекли [из-под обломков] тела нескольких жертв. Общее число погибших теперь составляет 90", - сказала она. Кава добавила, что судьба 31 человека остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля, через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

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