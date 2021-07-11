К 16:00 на досрочных парламентских выборах в Болгарии проголосовали 27,20% - ЦИК
18:20 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"К 16 часам проголосовали 27,20% избирателей, 1 789 600 человек из 6 578 716 избирателей, включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении.
На предыдущих выборах, которые прошли 4 апреля, к этому часу проголосовали около 40% избирателей.
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