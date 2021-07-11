Жильцам пострадавших от подтопления домов в Сочи начали выплачивать компенсации
19:10 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первые компенсационные выплаты получили жильцы домовладений, пострадавших от подтоплений из-за ливней в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в воскресенье.
5 июля из-за сильных ливней в Сочи подтопило порядка 90 домовладений, власти обещали выплатить компенсации жильцам пострадавших домов. Всего получателями выплат станут 355 человек.
"Сегодня средства перечислили первым получателям. По 10 тысяч рублей выплачивают всем, признанным пострадавшими от непогоды. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч рублей, за полную утрату - 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Всего на выплаты необходимо порядка 18 млн рублей, средства будут выплачивать на условиях софинансирования из резервного фонда администрации Краснодарского края и мэрии Сочи на основании введенного режима ЧС на отдельных территориях.
НОВОСТИ
- 18:20 11.07.2021
- К 16:00 на досрочных парламентских выборах в Болгарии проголосовали 27,20% - ЦИК
- 18:10 11.07.2021
- В Майами при обрушении жилого дома погибло 90 человек
- 17:30 11.07.2021
- Премьер Израиля обвинил Иран в ливанском экономическом кризис
- 17:20 11.07.2021
- В Польше проходит День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами
- 17:10 11.07.2021
- На митинге за отставку премьера Грузии начались стычки с полицией
- 16:20 11.07.2021
- Явка избирателей на досрочных выборах в Молдавии превысила 33,3% - ЦИК
- 16:10 11.07.2021
- В Крыму в ближайшие часы прогнозируют ильные ливни, грозы и град
- 15:20 11.07.2021
- Для тушения крупного пожара в Тольятти привлекут самолет-амфибию Бе-200
- 15:10 11.07.2021
- Уже более 5 тыс. кандидатов выдвинуто на выборы в Госдуму - Памфилова
- 14:20 11.07.2021
- Для урегулирования политического кризиса Госдеп США решил направить в Гаити делегацию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать