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Партия власти получила на выборах в Молдавии более 50% - ЦИК

08:20 12.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президентская Партия действия и солидарности (ПДС) получает 52,3% по итогам прошедших в воскресенье досрочных выборов в парламент Молдавии, у Избирательного блока коммунистов и социалистов - 27,4%, у партии "Шор" - 5,8%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 99% протоколов.

Согласно этим данным, остальные 18 партий и еще один избирательный блок не преодолевают порог и не проходят в законодательный орган. В ходе голосования ЦИК и наблюдатели не информировали о нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления. После подведения окончательных итогов они будут отправлены на утверждение в Конституционный суд страны.

Роспуск парламента был инициирован победившим на президентских выборах 2020 года прозападным политиком Майей Санду, которая нуждается в поддержке своей программы со стороны нового парламента и правительства.

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