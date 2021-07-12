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Из-за ливней аэропорты Пекина отменили свыше 440 авиарейсов

08:10 12.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два международных аэропорта Пекина - Шоуду и Дасин - в понедельник отменили в общей сложности свыше 440 авиарейсов из-за обрушившихся на столицу Китая сильных дождей. Об этом говорится в сообщениях воздушных гаваней, размещенных в социальной сети WeChat ("Вичат").

В аэропорту Шоуду в понедельник запланировано 806 рейсов, 285 были отменены. В аэропорту Дасин отменены 156 из 598 рейсов.

Проливные дожди обрушились на Пекин в воскресенье вечером. Как сообщило метеорологическое управление города, это сильнейший ливень в столице с начала года. По данным на 10:00 по местному времени (05:00 мск), в среднем в Пекине выпало около 70 мм осадков, в некоторых районах мегаполиса - свыше 150 мм.

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