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Сборная Италии стала чемпионом Европы

09:00 12.07.2021 Источник: Lenta.ru

Сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В основное и дополнительное время победитель выявлен не был. На второй минуте отличился защитник англичан Люк Шоу, забив самый быстрый гол в истории финалов Евро. На 67-й минуте счет сравнял защитник Италии Леонардо Бонуччи. Сборная Италии победила в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2.

До этого сборная Италии единственный раз стала чемпионом Европы в 1968 году. Англия никогда не выигрывала континентальное первенство.

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