Литва отказалась выдавать Тихановскую Белоруссии
09:05 12.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Литва отказалась выдавать Белоруссии Светлану Тихановскую. При этом, как сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» генпрокурор республики, Вильнюс никак не стал мотивировать свои действия. Минск ранее направил просьбу об экстрадиции лидера белорусской оппозиции. Экс-кандидата в президенты страны на родине внесли в список причастных к террористической деятельности.
Запрос был сделан на основании договора между странами, который действует почти 30 лет. В Литве, впрочем, сразу говорили, что не станут принимать во внимание обращение со стороны Белоруссии. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 12.07.2021
- Около 120 общественных деятелей призвали Меркель посодействовать освобождению Ассанжа
- 10:30 12.07.2021
- Массовое распространение мошеннического спама через интернет-сервис gov.ru - Баженов
- 10:20 12.07.2021
- В Южно-Сахалинске на проезжую часть "уронили" танк гусеничной лентой кверху
- 10:05 12.07.2021
- В Курбан-байрам московские мечети будут закрыты для прихожан
- 10:00 12.07.2021
- Израиль удержит более $180 млн из денег, предназначенных Палестине
- 09:32 12.07.2021
- Ряд стран по всему миру вводит сегодня дополнительные ограничения из-за covid-19
- 09:20 12.07.2021
- На Кубе проходят антиправительственные протесты
- 09:00 12.07.2021
- Сборная Италии стала чемпионом Европы
- 08:20 12.07.2021
- Партия власти получила на выборах в Молдавии более 50% - ЦИК
- 08:10 12.07.2021
- Из-за ливней аэропорты Пекина отменили свыше 440 авиарейсов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать