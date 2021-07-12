09:20 Источник: Эхо Москвы

Впервые за много лет на Кубе проходят антиправительственные протесты. Протестующие скандируют «Свободу!» и «Долой коммунизм!».

Телеканал CNN утверждает, что в демонстрациях приняли участие тысячи кубинцев. Они протестуют против нестабильной экономической ситуации, в частности, выражают недовольство перебоями в поставках электроэнергии и продуктов.

Также многие граждане Кубы недовольны ухудшением эпидемиологической ситуации.

В свою очередь, государственное телевидение Кубы сообщает о беспорядках и разграблении магазинов в ряде городов. Власти призывают своих сторонников выходить на улицы для предотвращения провокаций. Эхо Москвы