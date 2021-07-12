На Кубе проходят антиправительственные протесты
09:20 12.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Впервые за много лет на Кубе проходят антиправительственные протесты. Протестующие скандируют «Свободу!» и «Долой коммунизм!».
Телеканал CNN утверждает, что в демонстрациях приняли участие тысячи кубинцев. Они протестуют против нестабильной экономической ситуации, в частности, выражают недовольство перебоями в поставках электроэнергии и продуктов.
Также многие граждане Кубы недовольны ухудшением эпидемиологической ситуации.
В свою очередь, государственное телевидение Кубы сообщает о беспорядках и разграблении магазинов в ряде городов. Власти призывают своих сторонников выходить на улицы для предотвращения провокаций. Эхо Москвы
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