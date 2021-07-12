Ряд стран по всему миру вводит сегодня дополнительные ограничения из-за covid-19

09:32 Источник: Эхо Москвы

Сразу две европейские страны меняют сегодня связанные с пандемией правила въезда. Латвия ввела обязательное тестирование на коронавирус на границе для прибывающих из России и Белоруссии. Это касается тех, кто не сможет предоставить документы о вакцинации или справки о ПЦР-тесте. Если коронавирусная инфекция у них подтвердится, то этих людей отправят на изоляцию.

В свою очередь Финляндия этим утром частично снимает ограничения. Теперь жители Азербайджана, Молдавии, Литвы, Словении и Швейцарии могут свободно попасть в страну.

В то же время в Азии государства, наоборот, вводят дополнительные правила. В корейской республике ужесточили социальное дистанцирование, в Таиланде сразу в десяти провинциях, считая столицу, ввели комендантский час, а в Японии будет действовать режим чрезвычайного положения. На такие шаги чиновники пошли из-за значительного роста заболеваемости в своих странах.

Также в Северной Македонии сегодня начнут проводить массовую вакцинацию в том числе среди несовершеннолетних. Детей от 12-ти до 16-ти лет хотят прививать, чтобы в новом учебном году можно было открыть школы. Эхо Москвы