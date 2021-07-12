Ряд стран по всему миру вводит сегодня дополнительные ограничения из-за covid-19
09:32 12.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Сразу две европейские страны меняют сегодня связанные с пандемией правила въезда. Латвия ввела обязательное тестирование на коронавирус на границе для прибывающих из России и Белоруссии. Это касается тех, кто не сможет предоставить документы о вакцинации или справки о ПЦР-тесте. Если коронавирусная инфекция у них подтвердится, то этих людей отправят на изоляцию.
В свою очередь Финляндия этим утром частично снимает ограничения. Теперь жители Азербайджана, Молдавии, Литвы, Словении и Швейцарии могут свободно попасть в страну.
В то же время в Азии государства, наоборот, вводят дополнительные правила. В корейской республике ужесточили социальное дистанцирование, в Таиланде сразу в десяти провинциях, считая столицу, ввели комендантский час, а в Японии будет действовать режим чрезвычайного положения. На такие шаги чиновники пошли из-за значительного роста заболеваемости в своих странах.
Также в Северной Македонии сегодня начнут проводить массовую вакцинацию в том числе среди несовершеннолетних. Детей от 12-ти до 16-ти лет хотят прививать, чтобы в новом учебном году можно было открыть школы. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 12.07.2021
- Около 120 общественных деятелей призвали Меркель посодействовать освобождению Ассанжа
- 10:30 12.07.2021
- Массовое распространение мошеннического спама через интернет-сервис gov.ru - Баженов
- 10:20 12.07.2021
- В Южно-Сахалинске на проезжую часть "уронили" танк гусеничной лентой кверху
- 10:05 12.07.2021
- В Курбан-байрам московские мечети будут закрыты для прихожан
- 10:00 12.07.2021
- Израиль удержит более $180 млн из денег, предназначенных Палестине
- 09:20 12.07.2021
- На Кубе проходят антиправительственные протесты
- 09:05 12.07.2021
- Литва отказалась выдавать Тихановскую Белоруссии
- 09:00 12.07.2021
- Сборная Италии стала чемпионом Европы
- 08:20 12.07.2021
- Партия власти получила на выборах в Молдавии более 50% - ЦИК
- 08:10 12.07.2021
- Из-за ливней аэропорты Пекина отменили свыше 440 авиарейсов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать